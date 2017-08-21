Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43187

На Сумщине грузовик слетел в кювет

14 сентября, около 17:30, на участке дороги Белополье - Барило перевернулся грузовик Mersedes-Benz.

Водитель транспортного средства объяснил, что двигался по собственной полосе и собирался совершить обгон. Выехав на встречку, увидел, что на него движется другой автомобиль. После этого водитель грузовика начал резкое торможение, вследствие чего потерял управление, и транспортное средство перевернулось, пишет 0542.ua.

К счастью, обошлось без жертв.

Право Белопольский район Дтп

По тематике

В Шостке пьяный водитель сбил столб
Сегодня 14:45

В Шостке пьяный водитель сбил столб

Сегодня, 15 сентября, около 6.00, в Шостке на въезде в микрорайон Капсюль произошло дорожно-транспортное происшествие....

На Покровской площади женщина врезалась на авто в новый забор
Сегодня 09:41

На Покровской площади женщина врезалась на авто в новый забор

Днем 14 сентября женщина-водитель на легковом автомобиле врезалась в недавно установленное ограждение на спуске с ул. Воскресенской к ул. Кооперативной....

13.09.2017 15:32

Копы нашли «порошок» в машине, попавшей в ДТП

Патрульные обнаружили три пакетика с неизвестным веществом в транспортном средстве, попавшем в ДТП....

13.09.2017 10:33

В центре Сум столкнулись такси и мотоцикл

ДТП произошло в ночь с 12 на 13 сентября около полуночи....

11.09.2017 17:54

На Сумщине в аварии пострадали пятеро

Происшествие произошло 10 сентября вблизи села Кудрявое Ахтырское района....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:00
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 14:30 18:15 20:15
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 13:45 18:00 20:00 22:15
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:45 16:15 19:30
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Космос
20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
Кино Космос
11:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.