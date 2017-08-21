На Сумщине грузовик слетел в кювет

Водитель транспортного средства объяснил, что двигался по собственной полосе и собирался совершить обгон. Выехав на встречку, увидел, что на него движется другой автомобиль. После этого водитель грузовика начал резкое торможение, вследствие чего потерял управление, и транспортное средство перевернулось, пишет 0542.ua.
К счастью, обошлось без жертв.
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