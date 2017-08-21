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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14224

В Шостке нацгвардейцы с полицией провели профилактические мероприятия

С целью надлежащего обеспечения общественной безопасности и порядка, предупреждения совершения уголовных преступлений, а также улучшение криминогенной ситуации, личный состав воинской части 3051 принял участие в проведении комплексной оперативно-профилактической отработки на территории Шостки.

В течение трех дней, совместно с работниками патрульной полиции гвардейцами проведена работа по выявлению правонарушителей. За время службы совместными нарядами были задержаны 51 человек за административные правонарушения и 1 человек за уголовное правонарушение.

«Проведенные профилактические мероприятия способствуют выявлению лиц, склонных к совершению преступлений и предупреждению совершения таких правонарушений как насилие в семье, изготовление и торговля самогоном, наркотическим сырьем, оружием. Подобные мероприятия будут проведены в ближайшее время и в других городах области», - поделился замначальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области, полковник полиции Владимир Бабич.

Право Нацгвардия Шостка

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