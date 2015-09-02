В Сумах провели «ребрендинг» знака «I♥SUMY» 14 сентября работники КП «Зеленстрой» поменяли букву «S» в памятном знаке на Покровской площади.

Напомним, памятный знак был установлен перед Днем города и вызвал много нареканий в соцсетях за шрифт, при помощи которого была сделана надпись. Особенно сумчане критиковали худую букву «S».

«В связи с ребрендингом надписи всем, кто сфотографировался на фоне тоненькой буквы «S» предлагается перефотографироваться на фоне толстой буквы «S». Но не теряем надежду, что и на букву «М» деревянные брусочки будут набиты :)», - прокомментировал главный архитектор области Олег Кривцов.