В Сумах провели «ребрендинг» знака «I♥SUMY»

Напомним, памятный знак был установлен перед Днем города и вызвал много нареканий в соцсетях за шрифт, при помощи которого была сделана надпись. Особенно сумчане критиковали худую букву «S».
«В связи с ребрендингом надписи всем, кто сфотографировался на фоне тоненькой буквы «S» предлагается перефотографироваться на фоне толстой буквы «S». Но не теряем надежду, что и на букву «М» деревянные брусочки будут набиты :)», - прокомментировал главный архитектор области Олег Кривцов.
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