«УКРОП» потерял два штыка в облсовете Два депутата Сумского облсовета вышли из фракции «УКРОП».

Об этом сегодня, во время сессии сообщил глава облсовета Владимир Токарь. По его словам, фракцию покинули Андрей Божок и Андрей Кисиль. Теперь во фракции осталось всего три человека.