«УКРОП» потерял два штыка в облсовете

Об этом сегодня, во время сессии сообщил глава облсовета Владимир Токарь. По его словам, фракцию покинули Андрей Божок и Андрей Кисиль. Теперь во фракции осталось всего три человека.
И пугал главу Сумской облгосадминистрации волшебной метлой....
Вместо сложившего полномочия Юрия Яремчука депутатом стал Андрей Безрук....
29 августа глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение о созыве пятнадцатой сессии облсовета седьмого созыва....
Для удобства диалога областных парламентариев с гражданами Сумщины создан онлайн-приемную, которая появится на официальном сайте Сумского областного совета уже в...
Сегодня, 28 апреля, в Сумах проходит заседание сессии Сумского облсовета....