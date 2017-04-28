В Сумском облсовете произошла замена депутата

Об этом сообщил глава Сумского облсовета Владимир Токарь на сессии Сумского облсовета ,которая проходит сейчас.
Напомним, Юрий Яремчук сложил с себя полномочия 7 июля в связи с избранием главой Краснопольской ОТГ. Вместо него депутатом стал следующий по списку «БПП «Солидарность» Андрей Безрук.
И пугал главу Сумской облгосадминистрации волшебной метлой....
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