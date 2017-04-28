В Сумском облсовете произошла замена депутата Вместо сложившего полномочия Юрия Яремчука депутатом стал Андрей Безрук.

Об этом сообщил глава Сумского облсовета Владимир Токарь на сессии Сумского облсовета ,которая проходит сейчас.

Напомним, Юрий Яремчук сложил с себя полномочия 7 июля в связи с избранием главой Краснопольской ОТГ. Вместо него депутатом стал следующий по списку «БПП «Солидарность» Андрей Безрук.