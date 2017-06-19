На Сумщине бык забодал женщину до реанимации

В среду, 13 сентября, в пгт Воронеж в Шосткинском районе бык свалил и сильно пободал местную жительницу. Во второй половине дня 45-летнюю женщину «Скорая помощь» доставила в больницу.
По данным Шосткинской ЦРБ, пациентка в тяжелом состоянии в травматическом шоке была госпитализирована в реанимацию. У нее переломы ребер с обоих сторон, травма плевры. Женщина до сих пор в тяжелом состоянии, пишет shostka.info.
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