На Сумщине бык забодал женщину до реанимации В реанимацию госпитализирована жительница Шосткинщины, которую пободал бык.

В среду, 13 сентября, в пгт Воронеж в Шосткинском районе бык свалил и сильно пободал местную жительницу. Во второй половине дня 45-летнюю женщину «Скорая помощь» доставила в больницу.

По данным Шосткинской ЦРБ, пациентка в тяжелом состоянии в травматическом шоке была госпитализирована в реанимацию. У нее переломы ребер с обоих сторон, травма плевры. Женщина до сих пор в тяжелом состоянии, пишет shostka.info.