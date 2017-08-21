На Сумщине пограничники обнаружили насаждения конопли В Глуховском районе пограничники отдела «Шалыгино» имени Петра Калнышевского совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы обнаружили незаконный посев конопли.

Реализуя заранее полученную оперативниками пограничного ведомства информацию о возможном незаконном выращивании наркотических растений, пограничники на окраине н.п. Сосновка обнаружили более 420 кустов конопли.

Сотрудниками Национальной полиции начаты процессуальные действия в рамках уголовного производства по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.