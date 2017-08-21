На Сумщине пограничники обнаружили насаждения конопли

Реализуя заранее полученную оперативниками пограничного ведомства информацию о возможном незаконном выращивании наркотических растений, пограничники на окраине н.п. Сосновка обнаружили более 420 кустов конопли.
Сотрудниками Национальной полиции начаты процессуальные действия в рамках уголовного производства по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Противоправную деятельность младшего инспектора отдела исправительной колонии, который за деньги систематически передавал осужденным наркотики, разоблачила в Ромнах Служба безопасности Украины...
За минувшие сутки полиция разоблачила в хранении наркотических и психотропных веществ шестерых жителей области, один человек выращивал коноплю, еще один...
В поезде «Кишинев-Москва» молдаванин скрыл от контроля мясопродукты....
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда в рамках проведения пограничным ведомством акции «Стоп коррупция. От слов к действиям »зафиксировали...
Патрульные обнаружили три пакетика с неизвестным веществом в транспортном средстве, попавшем в ДТП....