На Сумщине грибники нашли снаряды Пиротехники обезвредили 2 снаряда, обнаруженные грибниками в лесу.

14 сентября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) в Сумском районе и г. Тростянец проведены работы по обезвреживанию 2 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

На опасные предметы наткнулись местные жители во время сбора грибов в лесах на расстоянии 1 км от жилых домов г. Тростянец и 1,5 км от с. Гирне Сумского района. Об этом люди сообщили правоохранителям и спасателей.

На места находок прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали подозрительные предметы как 2 артснаряда калибра 76 мм. Специалисты изъяли боеприпасы, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают: при обнаружении взрывоопасных предметов времен прошлых войн нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101».