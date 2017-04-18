В Сумах разрыли сквер возле «Романтики» ради отопления Реконструкция МЦ «Романтика», которая стартовала еще весной, дошла до стадии восстановления отопления.

Об этом еще на прошлой неделе на брифинге в мэрии говорил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов. По его словам ,если успеют проложить трубы и подключиться к Сумской ТЭК, то смогут и зимой продолжать работы внутри здания.

Однако с тем, как прокладывают трубы отопления, возникли вопросы, так как разрытие проходит через рекреационную зону.

По мнении. экс-мэра Сум Геннадия Минаева, для такой «реконструкции» необходимы «очень серьезные и важные документы, не только у подрядчиков, но и у заказчика – разрешение соответственных государственных институций на эти работы», о чем он написал в фейсбуке.

Он напомнил, городские власти еще весной говорили, что «реконструкцию МЦ «Романтика» мы ведем в рамках геометрии здания».

«Данная «геометрия» на приаттаченной фотофиксации во всей своей «красе». Варварство по отношению к рекреационной зоне это один аспект проблемы. Есть второй.

В какую «светлую голову» пришла мысль отапливать 2000 квадратных метров [а в кубических метрах у меня даже не поднимаются пальцы над клавиатурой написать цифры!!!] отапливать от ТЭЦ?! Не вдаваясь в нюансы современных технологий обогрева таких зданий / сооружений, я считаю, что расстрелять / повесить весьма малое наказание для этой городской головы. А может быть, лучше заставить эту голову платить за тепло в МЦ «Романтика» от 15 октября 2017 года и до момента ее [ городской головы ] упокоения?!», - написал Г.Минаев.