В Сумах поймали «золотоискателя» С начала года на Сумщине полиция зарегистрировала 179 грабежей, из которых 112 раскрыла.

14 сентября около 7.30 утра, во дворе дома № 22 по проспекту Михаила Лушпы, молодой человек сорвал золотую цепочку с ладанкой у 34-летней женщины. Полиция быстро установила личность злоумышленника - им оказался 21-летний житель соседней улицы. Ущерб, который грабитель нанес своей жертве достигает 15 000 гривен, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.