В Сумах поймали «золотоискателя»

14 сентября около 7.30 утра, во дворе дома № 22 по проспекту Михаила Лушпы, молодой человек сорвал золотую цепочку с ладанкой у 34-летней женщины. Полиция быстро установила личность злоумышленника - им оказался 21-летний житель соседней улицы. Ущерб, который грабитель нанес своей жертве достигает 15 000 гривен, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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