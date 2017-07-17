56-летний сумчанин «отжал» дорогую мобилку у женщины 14 сентября 56-летний мужчина на улице Роменской в Сумах отобрал дорогой мобильный телефон, стоимостью 16 000 гривен у 31-летней женщины.

Практически сразу же он был задержан полицией. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. В отношении злоумышленника суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.