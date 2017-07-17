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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14284

56-летний сумчанин «отжал» дорогую мобилку у женщины

14 сентября 56-летний мужчина на улице Роменской в Сумах отобрал дорогой мобильный телефон, стоимостью 16 000 гривен у 31-летней женщины.

Практически сразу же он был задержан полицией. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. В отношении злоумышленника суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ограбление

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«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
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CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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