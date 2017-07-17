56-летний сумчанин «отжал» дорогую мобилку у женщины

Практически сразу же он был задержан полицией. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. В отношении злоумышленника суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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