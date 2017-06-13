В Сумах ищут ночного грабителя В Сумах вечером на улице имени Романа Атаманюка неизвестный злоумышленник выхватил у 66-летней женщины сумку.

В сумке находились 100 гривен, ключи от квартиры, и пенсионное удостоверение. Совершив преступление, мужчина исчез в темноте. Приметы грабителя: рост 170-175 см, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, прическа короткая, был одет в свитер белого цвета и темные брюки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.