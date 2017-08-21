Сумской облсовет внес изменения в перспективный план формирования ОТГ Депутаты Сумского областного совета внесли изменения в перспективный план формирования территорий общин Сумской области.

В результате принятых изменений в перспективный план вернулась Андрияшевская сельская ОТГ Роменского района. Также были изменены границы Дубовязовского поселкового ОТГ Конотопского района (в части присоединения к ней Чернечослобидского и Бурикивского советов Бурынского района), Лебединского городского ОТГ (в части Васильевского и Голубовского сельских советов, которые изъявили желание присоединиться к Синевской и Садовской громад соответственно), Синевской сельской ОТГ (в части присоединения Васильевского сельского совета Лебединского района и Саивского сельского совета Липоводолинского района), Глинской сельской ОТГ (в части присоединения Малобубнивского и Гришинского сельских советов и выхода из проектной ОТГ Андрияшевского, Перекопивского, Андреевского, Васильевского и Анастасивского сельских советов), Роменской городской ОТГ (в части перехода отдельных сельских советов в Андрияшевскую и Глинскую ОТГ), Николаевскую сельскую ОТГ (в части присоединения Кровненского сельского совета).