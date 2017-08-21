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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40222

Сумской облсовет внес изменения в перспективный план формирования ОТГ

Депутаты Сумского областного совета внесли изменения в перспективный план формирования территорий общин Сумской области.

В результате принятых изменений в перспективный план вернулась Андрияшевская сельская ОТГ Роменского района. Также были изменены границы Дубовязовского поселкового ОТГ Конотопского района (в части присоединения к ней Чернечослобидского и Бурикивского советов Бурынского района), Лебединского городского ОТГ (в части Васильевского и Голубовского сельских советов, которые изъявили желание присоединиться к Синевской и Садовской громад соответственно), Синевской сельской ОТГ (в части присоединения Васильевского сельского совета Лебединского района и Саивского сельского совета Липоводолинского района), Глинской сельской ОТГ (в части присоединения Малобубнивского и Гришинского сельских советов и выхода из проектной ОТГ Андрияшевского, Перекопивского, Андреевского, Васильевского и Анастасивского сельских советов), Роменской городской ОТГ (в части перехода отдельных сельских советов в Андрияшевскую и Глинскую ОТГ), Николаевскую сельскую ОТГ (в части присоединения Кровненского сельского совета).

Политика ОТГ

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«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:00
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 14:30 18:15 20:15
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 13:45 18:00 20:00 22:15
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:45 16:15 19:30
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Космос
20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
Кино Космос
11:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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