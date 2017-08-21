Сумской облсовет поставил крест на Сумской ОТГ

Результатом этого решения стало невозможным создание Сумской городской ОТГ (на данный момент в соответствии с перспективным планом вправе присоединиться только Песчанский сельский совет, который уже входит в Сумской городской совет).
Также депутаты не согласовали изменения в Садовской сельской и Хотинской поселковой ОТГ Сумского района. Таким образом пока невозможно присоединение Яструбинского сельского совета к Хотинской ОТГ и объединение Садовского сельского совета со Шпилевским и Низовским в Садовскую сельскую ОТГ.
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