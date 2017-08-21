Сумской облсовет поставил крест на Сумской ОТГ Сумской облсовет отклонил проект решения решения по изменению границ Сумской городской ОТГ.

Результатом этого решения стало невозможным создание Сумской городской ОТГ (на данный момент в соответствии с перспективным планом вправе присоединиться только Песчанский сельский совет, который уже входит в Сумской городской совет).

Также депутаты не согласовали изменения в Садовской сельской и Хотинской поселковой ОТГ Сумского района. Таким образом пока невозможно присоединение Яструбинского сельского совета к Хотинской ОТГ и объединение Садовского сельского совета со Шпилевским и Низовским в Садовскую сельскую ОТГ.