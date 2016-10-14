Сумський письменник представляє у Львові свої твори 13 вересня стартував 24-й «Форум видівців у Львові».

На Форумі сумський письменник Владислав Івченко представляє дві своїх роботи: «Два пасинки Митрополита» та «Найкращий сищик та помста імперії».

Перша з новинок увійшла у ТОП-20 Форуму від Укрінформу.

«Вихованці Митрополита Шептицького — Теофіл Володимирський та Іван Великодній — щойно закінчили духовну семінарію. Іван розпочинає служіння в далекому гірському селі, а закоханий Теофіл зволікає з висвяченням й залишається у Львові поруч із Митрополитом.

Страждання й смерть, що прийшли з Другою світовою, кардинально змінюють цінності й переконання героїв, а врешті — і їхні долі. Обох чоловіків окупанти намагаються використати, щоб схилити Митрополита на свій бік. Жорстокі вбивства, несподівані зради, ігри з совістю, погрози й шантажі штовхають Івана й Теофіла на важкий шлях. Чи вдасться побороти зло силою віри чи доведеться взяти до рук інакшу зброю — питання, до якого пасинки Митрополита зовсім не готові», - розповідається у анотації до твору.