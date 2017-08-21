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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:45157

В Шостке пьяный водитель сбил столб

Сегодня, 15 сентября, около 6.00, в Шостке на въезде в микрорайон Капсюль произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили на месте ДТП сотрудники полиции, водитель автомобиля «Ауди», двигаясь по ул. Партизан в сторону ул. Кутузова, не учел дорожную обстановку, выехал на обочину и совершил наезд на электроопору, пишет shostka.info.

В результате ДТП никто не пострадал, кроме опоры и автомобиля.

Из-за аварии на небольшом участке временно не будет уличного освещения. Ведутся восстановительные работы.

Водитель «Ауди» сообщил полицейским, что, якобы, употребил алкоголь после совершения дорожно-транспортного происшествия.

Право Дтп Шостка

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