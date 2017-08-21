В Шостке пьяный водитель сбил столб

Как сообщили на месте ДТП сотрудники полиции, водитель автомобиля «Ауди», двигаясь по ул. Партизан в сторону ул. Кутузова, не учел дорожную обстановку, выехал на обочину и совершил наезд на электроопору, пишет shostka.info.
В результате ДТП никто не пострадал, кроме опоры и автомобиля.
Из-за аварии на небольшом участке временно не будет уличного освещения. Ведутся восстановительные работы.
Водитель «Ауди» сообщил полицейским, что, якобы, употребил алкоголь после совершения дорожно-транспортного происшествия.
С целью надлежащего обеспечения общественной безопасности и порядка, предупреждения совершения уголовных преступлений, а также улучшение криминогенной ситуации, личный состав воинской...
14 сентября, около 17:30, на участке дороги Белополье - Барило перевернулся грузовик Mersedes-Benz....
Днем 14 сентября женщина-водитель на легковом автомобиле врезалась в недавно установленное ограждение на спуске с ул. Воскресенской к ул. Кооперативной....
Патрульные обнаружили три пакетика с неизвестным веществом в транспортном средстве, попавшем в ДТП....
ДТП произошло в ночь с 12 на 13 сентября около полуночи....