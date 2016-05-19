Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5083

В Сумах проведут энергоаудит всех больниц

В Сумах в рамках проекта GIZ проведут энергоаудит всех лечебно-профилактических учреждений города.

Мэр Сум Александр Лысенко во время визита в Германию договорился с руководством проекта немецкого общества по международному сотрудничеству «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах» о проведении энергообследование всех больниц и поликлиник Сум.

70% связанных с этим расходов будет профинансировано за счет проекта. Уже в октябре эксперты из Германии приедут в Сумы, чтобы взяться за дело.

Напомним, в рамках проекта GIZ «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах» делегация Сум, в состав которой кроме руководства города вошли руководители трех больниц (городской клинической больницы № 1, городской детской клинической больницы Святой Зинаиды, Центра первичной медико-санитарной помощи № 3) отправилась в учебную поездку в Германию для ознакомления с тем, как организовано предоставление медицинской помощи в Берлине и Гамбурге, и какие меры по энергосбережению там реализовано.

Общество Энергоэффективность

По тематике

23.05.2017 17:50

В Сумах собираются внедрять энергоэффективность в больницах

Мэр Сум Александр Лысенко и директор проекта «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах» Грегор Брёмлинг подписать меморандум о сотрудничестве между...

Сумчанам наглядно рассказали об энергоэффективном жилье
20.09.2016 13:14

Сумчанам наглядно рассказали об энергоэффективном жилье

Правила поведения в собственном доме, которых следует придерживаться для экономии, узнали жители города Сумы 18 сентября во время интерактивной уличной...

30.05.2016 15:08

В Сумах потратят 3,6 миллиона на термомодернизацию

В Сумах работают над подготовкой принципов и концепции создания основ системы управления эффективным использованием энергетических ресурсов, экологической безопасностью, защитой прав...

27.05.2016 10:30

Сумы присоединятся к Ассоциации «Энергоэффективные города Украины»

Депутаты Сумского городского совета поддержали решение о вступлении города в Добровольное объединение органов местного самоуправления - Ассоциацию «Энергоэффективные города Украины»....

19.05.2016 12:35

В Сумах будут внедрять энергоэффективность

Партнером Сум стало государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:00
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 14:30 18:15 20:15
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 13:45 18:00 20:00 22:15
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:45 16:15 19:30
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Космос
20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
Кино Космос
11:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.