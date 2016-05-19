В Сумах проведут энергоаудит всех больниц

Мэр Сум Александр Лысенко во время визита в Германию договорился с руководством проекта немецкого общества по международному сотрудничеству «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах» о проведении энергообследование всех больниц и поликлиник Сум.
70% связанных с этим расходов будет профинансировано за счет проекта. Уже в октябре эксперты из Германии приедут в Сумы, чтобы взяться за дело.
Напомним, в рамках проекта GIZ «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах» делегация Сум, в состав которой кроме руководства города вошли руководители трех больниц (городской клинической больницы № 1, городской детской клинической больницы Святой Зинаиды, Центра первичной медико-санитарной помощи № 3) отправилась в учебную поездку в Германию для ознакомления с тем, как организовано предоставление медицинской помощи в Берлине и Гамбурге, и какие меры по энергосбережению там реализовано.
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