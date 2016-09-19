Прокуратура будет судиться с журналистом Прокуратура Сумской области собирается подавать иск против Ямпольского журналиста.

13 сентября на своей странице в фейсбуке главный редактор газеты «Ямпольский край» Александр Тахтай рассказал о крымском отпуске зампрокурора области Сергея Тарашушича.

«КРЫМСКИЙ ОТДЫХ СУМСКОГО ПРОКУРОРА

Дошли слухи и до меня. Поэтому, не особо «растекаясь мыслью по древу» продолжаю передавать приветы так называемым правоохранителям Сумщины и на сей раз центре внимания представитель ОПГ (организованной прокурорской группировки) заместитель прокурора Сумской области Таранушич Сергей Васильевич.

В 20-х числах августа сего года, находясь в отпуске, заместитель прокурора Сумской области Таранушич Сергей на автомобиле Тойота-Камри, 2016 г., ВМ 0100 АН посетил временно оккупированный Крым, погревшись в Ялте и Партените (Большая Алушта). Кому интересно, можете сделать запрос на погранслужбу и официально получить справочку о пересечении административной границы гр. Таранушичем С.В.

Странно, неправда ли? Ведь с одной стороны крики «оккупированная территория», «чей Крым?», «война на Востоке», «блокады», а с другой – спокойное вояжирование чиновника высокого ранга из приграничной области, имеющего допуск к документам с грифом «ДСП», «Секретно» и «Совершенно секретно». На подобное пересечение необходимо разрешение, как минимум, заместителя генерального прокурора (ну у того хоть квартирка в Ялте имеется, записанная на его бывшего бухгалтера https://www.crimea.kp.ru/daily/26598.5/3617383/ и есть причина посетить). У меня не возникает сомнений, что путешествие С.В.Таранушича не осталось незамеченным для сотрудников ФСБ, однако он спокойно въехал и выехал из Крыма. И возникает закономерный вопрос к сотрудникам СБУ: «А как-же вы прошляпили потенциальную утечку информации, позволив прокурору ездить в гости к оккупантам? Вы собираетесь дальше работать?» - написал журналист.

Сегодня на станице прокуратуры Сумской области в фейсбуке появилось «Опровержение недостоверной информации».

«Сообщаем, что информация, распространенная недобросовестными лицами о якобы пересечении границы и отдыхе на временно оккупированной территории АР Крым заместителем прокурора Сумской области Сергеем Таранушичем, не соответствует действительности.

Расцениваем распространение такой информации как дискредитацию органа прокуратуры Сумской области в целом и указанного лица в частности, потому готовим соответствующий иск», - гвоорится в сообщении.

К нему прикреплена фотокопия письма от Службы безопасности Украины, в котором говорится, что г-н Таранушич в 2017 году в Крыму и на территории России не был.