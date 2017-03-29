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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Из Сум в зону АТО отправляют очередной благотворительный груз

Вечером из Сум в зону АТО поедет очередной груз благотворительной помощи.

Как рассказала заммэра Сум Ольга Волошина, которая вместе с волонтерами будет доставлять груз по назначению, к сбору гуманитарной помощи присоединились детские сады № 39, № 21, № 14 и № 8, другие учебно-воспитательные учреждения города и предприниматели.

«Прошло две недели с тех пор, как мы отправляли благотворительную помощь бойцам на восток Украины. И вот снова мы держим путь туда. На этот раз мы поедем в с. Крымское (Луганская область). Повезем нашим ребятам медикаменты, продукты питания, сладости, радиостанцию, бинокль, маскировочные сетки. Всего объем груза составит около 1,5 тонн. Отправляемся сегодня в 20:00. Вместе с нами поедет и психолог, который пообщается с бойцами. Готовим для них и сюрприз - концертную программу и встреча с военным побратимом, который также нес службу в зоне АТО», - сообщила Ольга Волошина.

По ее словам, приятно то, что волонтеров и желающих помочь становится больше. Среди них как простые горожане, так и предприниматели города.

Общество АТО Благотворительная помощь Ольга Волошина

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