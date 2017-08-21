«Сумы» сыграют в Чернигове (трансляция) Сегодня, 15 сентября, в Чернигове пройдет матч 12-го тура первенства Украины по футболу среди команд первой лиги.

Местная «Десна», которая идет на четвертом месте, встретится с ПФК «Сумы», который на предпоследнем месте, так что в этой паре, скорее всего, все ясно. Начало в 19.00.

7 матчей «Десна» не проигрывает «Сумам», а в трех последних и вовсе отказывается пропускать в очных встречах. При этом, на своем поле «северяне» продолжают забивать в среднем более двух за одну игру. Как и неделю назад, соломинкой для «Сум» является новый наставник Богдан Есып. В игре против «Горняка-Спорта» его подопечные проиграли, но показали желание и неплохую игру. Принесет ли это им очки сегодня?