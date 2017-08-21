Мэр Конотопа пытался сломать двери в сессионный зал облсовета (видео)

Сегодня, 15 сентября, в Сумах проиходила сессия областного совета. Присутствовать на заседании хотел и мэр Конотопа Артем Семенихин, но попасть в зал ему не удалось. Глава Конотопа пытался выломать дверь на первом этаже, но ему это не удалось, пишет Голос Конотопа.
На выходе он дал небольшую пресс-конференцию, в ходе которой пугал губернатора Cумщины Николая Клочко волшебной метлой, которую привезли конотопские девушки.
Впрочем, двери на втором этаже были открыты.
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