Мэр Конотопа пытался сломать двери в сессионный зал облсовета (видео) И пугал главу Сумской облгосадминистрации волшебной метлой.

Сегодня, 15 сентября, в Сумах проиходила сессия областного совета. Присутствовать на заседании хотел и мэр Конотопа Артем Семенихин, но попасть в зал ему не удалось. Глава Конотопа пытался выломать дверь на первом этаже, но ему это не удалось, пишет Голос Конотопа.

На выходе он дал небольшую пресс-конференцию, в ходе которой пугал губернатора Cумщины Николая Клочко волшебной метлой, которую привезли конотопские девушки.

Впрочем, двери на втором этаже были открыты.