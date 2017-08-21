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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:19216

Мэр Конотопа пытался сломать двери в сессионный зал облсовета (видео)

И пугал главу Сумской облгосадминистрации волшебной метлой.

Сегодня, 15 сентября, в Сумах проиходила сессия областного совета. Присутствовать на заседании хотел и мэр Конотопа Артем Семенихин, но попасть в зал ему не удалось. Глава Конотопа пытался выломать дверь на первом этаже, но ему это не удалось, пишет Голос Конотопа.

На выходе он дал небольшую пресс-конференцию, в ходе которой пугал губернатора Cумщины Николая Клочко волшебной метлой, которую привезли конотопские девушки.

Впрочем, двери на втором этаже были открыты.

Политика Артем Семенихин Сумской облсовет

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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