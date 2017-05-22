Молдаванин вез в поезде «Кишинев-Москва» 140 кг мяса

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд в трех пассажирских купе на третьей полке обнаружил сумки, наполненные пакетами с мясом. Правоохранители выяснили, что владельцем данного товара оказался 41-летний гражданин Молдовы, проводник этого поезда.
Сейчас выявленная мясопродукция, общий вес которой составила около 140 килограммов, изъята работниками Хутор-Михайловского пункта ветеринарно-санитарного контроля в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.
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