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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:23201

Молдаванин вез в поезде «Кишинев-Москва» 140 кг мяса

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев-Москва» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции.

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд в трех пассажирских купе на третьей полке обнаружил сумки, наполненные пакетами с мясом. Правоохранители выяснили, что владельцем данного товара оказался 41-летний гражданин Молдовы, проводник этого поезда.

Сейчас выявленная мясопродукция, общий вес которой составила около 140 килограммов, изъята работниками Хутор-Михайловского пункта ветеринарно-санитарного контроля в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.

Право Граница контрабанда Мясо

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