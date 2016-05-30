Сумчанин сравнил велодорожки в Белой Церкви и родном городе Сумчанин Марк Слободенюк, который побывал в Белой Церкви в командировке, выложил фото местных велодорожек.

Фото он показал на своей странице в фейсбуке. А потом сравнил с сумскими на ул. Г.Кондратьева, где «велодорожка» прерывается бордюром, который забыли опустить.