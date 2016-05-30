Сумчанин сравнил велодорожки в Белой Церкви и родном городе

Фото он показал на своей странице в фейсбуке.
А потом сравнил с сумскими на ул. Г.Кондратьева, где «велодорожка» прерывается бордюром, который забыли опустить.
В 2017 году предусмотрена разработка проекта велодорожек при капитальном ремонте тротуаров....
В апреле 2017 года в Сумах начнут строит велодорожки....
В общественную экспертную комиссию (ОЭК) по вопросам транспорта обратились представители велосообщества города Сумы, обеспокоенные отсутствием прогресса в строительстве велосипедных дорожек....
12 июня активисты "Молоді ДемАльянсу", а также неравнодушные сумчане приняли участие в велоакции....
На строительство шести велодорожек в Сумах нужно около 20 млн грн....