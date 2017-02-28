На Сумщине пьянка закончилось поножовщиной

При выезде на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что потерпевший целый день употреблял спиртное с двумя приятелями, один из которых нанес ему телесные повреждения.
«Подозреваемому 34-года, - комментирует Александр Каливод, вр. и. о. начальника Липоводолинского отделения полиции. - Мужчина не отрицает своей вины и сожалеет о содеянном. По его словам, никогда бы не обидел своего друга, если бы все трое были трезвые».
Как установили сотрудники полиции, в момент конфликта мужчины смотрели телевизор. Пострадавший начал громко комментировать фильм, чем всем мешал и не обращал на замечания приятелей, хозяин дома внезапно схватил нож и ударил товарища.
Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. А в отношении его друга в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», наказанием за которое может стать лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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