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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40136

На Сумщине пьянка закончилось поножовщиной

В Липоводолинское отделения полиции поступило сообщение от врачей о 48-летнем пациенте с проникающим ножевым ранение в область грудной клетки.

При выезде на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что потерпевший целый день употреблял спиртное с двумя приятелями, один из которых нанес ему телесные повреждения.

«Подозреваемому 34-года, - комментирует Александр Каливод, вр. и. о. начальника Липоводолинского отделения полиции. - Мужчина не отрицает своей вины и сожалеет о содеянном. По его словам, никогда бы не обидел своего друга, если бы все трое были трезвые».

Как установили сотрудники полиции, в момент конфликта мужчины смотрели телевизор. Пострадавший начал громко комментировать фильм, чем всем мешал и не обращал на замечания приятелей, хозяин дома внезапно схватил нож и ударил товарища.

Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. А в отношении его друга в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», наказанием за которое может стать лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Липоводолинский район Тяжкие телесные повреждения

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