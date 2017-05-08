Сына Федорченко подозревают в хулиганстве Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении мужчине, который избил водителя служебной машины, а потом еще и угрожал ему оружием.

Установлено, что 4 сентября 2017 года около 13.00 транспортное средство «ГАЗ 330202» ПАО при обгоне выехало на полосу встречного движения, где ему навстречу ехал автомобиль «Мercedes-benz Е350». Такой маневр явно не понравился водителю элитной машины и он, развернувшись, поехал догонять ГАЗ. Нарушив правила дорожного движения, водитель «Мercedes-benz Е350» перегородил полосу, по которой двигался ГАЗ, чем заставил его остановиться. Не обращая внимание на извинения, водитель «Мercedes-benz Е350» начал наносить водителю ГАЗ удары по лицу и туловищу. А уж когда на помощь пострадавшему выбежали пассажиры служебного авто, то подозреваемый достал из сумки травматическое оружие и угрожал его применить.

Как сообщает и. о. руководителя Сумской местной прокуратуры Андрей Шапошник, сегодня лицу, находящемуся за пределами города, вручено извещение о подозрении по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Следует отметить, что разрешение на оружие у подозреваемого есть.

Справка: подозреваемому грозит арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Речь идет о сыне сумского строительного магната Виктора Федорченко Дмитрие, который таким образом пытался отомстить водителю служебной машина «Сумыоблэнерго».