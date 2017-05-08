Сына Федорченко подозревают в хулиганстве

Установлено, что 4 сентября 2017 года около 13.00 транспортное средство «ГАЗ 330202» ПАО при обгоне выехало на полосу встречного движения, где ему навстречу ехал автомобиль «Мercedes-benz Е350». Такой маневр явно не понравился водителю элитной машины и он, развернувшись, поехал догонять ГАЗ. Нарушив правила дорожного движения, водитель «Мercedes-benz Е350» перегородил полосу, по которой двигался ГАЗ, чем заставил его остановиться. Не обращая внимание на извинения, водитель «Мercedes-benz Е350» начал наносить водителю ГАЗ удары по лицу и туловищу. А уж когда на помощь пострадавшему выбежали пассажиры служебного авто, то подозреваемый достал из сумки травматическое оружие и угрожал его применить.
Как сообщает и. о. руководителя Сумской местной прокуратуры Андрей Шапошник, сегодня лицу, находящемуся за пределами города, вручено извещение о подозрении по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Следует отметить, что разрешение на оружие у подозреваемого есть.
Справка: подозреваемому грозит арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Речь идет о сыне сумского строительного магната Виктора Федорченко Дмитрие, который таким образом пытался отомстить водителю служебной машина «Сумыоблэнерго».
По депутату Сумского горсовета открыто сразу два уголовных производства – за хулиганство и грабеж....
Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик написал на своей старнице в фейсбуке свою версию событий, произошедших 3 сентября, когда он разбил...
Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик отличился во время гуляний на День города....
Патрульные задержали мужчину, который, находясь под домашним арестом, совершил хулиганские действия....
Патрульные разыскали компанию молодых людей, которые побила окна в школе....