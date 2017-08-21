«Барса» выиграла у «Днепра» 13 сентября стартовал второй в истории чемпионат Украины по футболу U-19 среди команд первой лиги.

В турнире принимают участие 29 команд, разбитых на три группы. Сумская «Барса» в первом матче одержала выездную победу со счетом 2:0 над командой СК «Днепр-1».