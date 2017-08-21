«Барса» выиграла у «Днепра»

В турнире принимают участие 29 команд, разбитых на три группы. Сумская «Барса» в первом матче одержала выездную победу со счетом 2:0 над командой СК «Днепр-1».
Сегодня, 15 сентября, в Чернигове пройдет матч 12-го тура первенства Украины по футболу среди команд первой лиги....
13 сентября прошли первые матчи 1/16 кубка Украины по футболу среди аматоров....
Друзья Виктора Леоненко победили любительскую команду со счетом 4:3....
В чемпионате Сумщины по футболу сыграны три матча 13-го тура....
В субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, был сыгран первый тур Детско-юношеской футбольной лиги Украины высшей лиги сезона 2017-2018....