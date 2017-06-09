Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:54232

Сумчанам покажут «Японские сады»

23 сентября сумчан и гостей города приглашают на арт-проект «Японские сады».

Проект Студии Данченко и Общественного фонда «Сумы» «Японские сады» - это продолжение знакомства с культурами других народов мира. В прошедшие выходные было начало с североамериканскими индейцами, теперь организаторы хотят пригласить посетить в «Японские сады».

В программе ожидаются выставка, посвященная японской культуре, мастер-класс по рисованию мягкими материалами, мастер-класс по изготовлению журавлика в технике оригами, мастер-класс по каллиграфии и рисованию бамбуком, японское фехтование кендо, этническая музыка, гадания от гейши-гадалки по японскому гороскопу и хокку Басё и много чего интересного.

Начало в 14.00 на Театральной площади в фонтанах.

Досуг Выставка Театральная площадь Япония

По тематике

Сумских педагогов заставляют «считать соловьев»
13.09.2017 16:54

Сумских педагогов заставляют «считать соловьев»

Директор школы № 12 Ирина Губская написала в фейсбуке о неожиаднной телефонограмме, полученной от Информационно-методический центр управления образования и науки...

04.09.2017 08:07

Художественная школа к годовщине заведения подготовила выставку

Во вторник, 5 сентября, в городской галерее откроется ретроспективная выставка «Мечты сбываются», посвященная 40-летию Сумской детской художественной школы имени Лысенко....

26.06.2017 09:07

В Сумах могут отменить реконструкцию «Романтики» и не только

Сумская местная прокуратура подала в суд на разрыв договоров на реконструкцию МЦ «Романтика», Театральной площади, школы № 22 и Песчанской...

В Сумах откроется фотовыставка «Мечта о доме»
13.06.2017 13:03

В Сумах откроется фотовыставка «Мечта о доме»

24 бездомные собаки в течение 5 часов позировали перед объективом профессионального фотографа. Результатом фотосессии стала особая выставка «Мечта о доме»....

У Сумах відкриється фотовиставка «Якби не війна»
09.06.2017 12:06

У Сумах відкриється фотовиставка «Якби не війна»

10 червня у виставковій залі Конгрес-Центру Сумського Державного університету відбудеться презентація проекту, що створений волонтерами головного Центрального військового шпиталю, які...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:00
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 14:30 18:15 20:15
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 13:45 18:00 20:00 22:15
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:45 16:15 19:30
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Космос
20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
Кино Космос
11:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.