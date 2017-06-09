Сумчанам покажут «Японские сады» 23 сентября сумчан и гостей города приглашают на арт-проект «Японские сады».

Проект Студии Данченко и Общественного фонда «Сумы» «Японские сады» - это продолжение знакомства с культурами других народов мира. В прошедшие выходные было начало с североамериканскими индейцами, теперь организаторы хотят пригласить посетить в «Японские сады».

В программе ожидаются выставка, посвященная японской культуре, мастер-класс по рисованию мягкими материалами, мастер-класс по изготовлению журавлика в технике оригами, мастер-класс по каллиграфии и рисованию бамбуком, японское фехтование кендо, этническая музыка, гадания от гейши-гадалки по японскому гороскопу и хокку Басё и много чего интересного.

Начало в 14.00 на Театральной площади в фонтанах.