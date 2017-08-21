“Допомагати просто!”: гематологічний аналізатор та річний комплект реактивів на рік - від ПриватБанку Cумська філія ПриватБанку в рамках благодійного проекту ПриватБанку “Допомагати просто!” передали Сумській обласній дитячій клінічній лікарні сучасне та вкрай необхідне медичне обладнання.

Дитяча лікарня стала однією з десяти дитячих медичних закладів України, які отримали сучасне обладнання для діагностики раку в рамках програми "Заради життя". Добро творити може кожен, але щоб повірити в силу добра, треба розпочати його творити самому.

Завдяки благодійним внескам небайдужих клієнтів та співробітників ПриватБанку з усієї України через банкомати, термінали та інтернет-банк Приват24 були зібрані кошти на гематологічний аналізатор та річний комплект реактивів до нього. Вартість обладнання становить 330 тисяч гривень. Добру справу вдалося реалізувати разом із всеукраїнським благодійним фондом ПриватБанку “Допомагати просто!”.

Гематологічний аналізатор – прилад, призначений для проведення досліджень крові в клініко-діагностичних лабораторіях. За допомогою аналізатора можна робити швидкі та точні аналізи крові. Нова модель значно полегшить роботу лаборантів Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. На презентації нового апарату був присутній керівник управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації Сергій Бутенко. Він не лише оглянув прилад,а й випробував його дію на собі.

“Хочу зазначити, що цього року Сумська обласна клінічна лікарня зробила крок вперед у плані свого розвитку. Зокрема, хочу подякувати благодійним організаціям, керівництву ПриватБанку за те, що вони не стоять осторонь проблем охорони здоров’я дитячого населення, - говорить керівник управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації Сергій Бутенко. - Безумовно, придбання цього гематологічного аналізатора - це потрібна і дуже актуальна подія сьогодні. Завдяки цьому дійсно розширюється спектр лабораторних аналізів, які до цього навіть не робилися у цій лікарні. Буде велика підтримка онко-гематологічному відділенню, яке є єдиним спеціалізованим у області. Ті показники, які визначаються цим аналізатором, вони вкрай важливі для більш якісної діагностики”.

Допомагати потрібно завжди! На цьому добрі справи клієнтів банку не завершуються. Завдяки Фонду "Допомагати просто!" лікарні Сумщини чекають нові придбання техніки для медичних закладів.

“Всеукраїнський благодійний фонд “Допомагати просто!” було засновано в 2011 році, і в результаті спільної роботи було зібрано близько 60 млн грн благодійної допомоги від небайдужих клієнтів, - зазначив директор Сумської філії ПриватБанку Ігор Чернявський. - Тільки за 4 місяці роботи фонду “Допомагати просто!” (з квітня до серпня поточного року) було надано допомогу на суму 20 млн грн”.

Перерахувати благодійні внески можна через будь-який банкомат ПриватБанку, термінал самообслуговування чи Інтернет-банк Приват24, сайт blago.pb.ua.