Пенсионер хранил дома 50 патронов «на всякий случай» Участковые офицеры полиции изъяли у 68-летнего пенсионера, жителя одного из сел Сумского района, 50 патронов калибра 5,6 мм.

Патроны пенсионер хранил в специальной коробке, по приблизительным расчетам их изготовление датируется девяностыми годами прошлого века. Сам же нарушитель говорит, что хранил патроны «на всякий случай», поскольку оружия, к которому можно было бы использовать эти патроны, у него нет.

Сейчас следователи открыли отношении гражданина уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), в рамках которого направили «находку на экспертизу и выясняют пути происхождения патронов.

Полицейские предупреждают: незаконное хранение, приобретение или использование оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ и устройств карается законом - за подобное правонарушение может стоить до 7 лет заключения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.