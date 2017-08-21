Пенсионер хранил дома 50 патронов «на всякий случай»

Патроны пенсионер хранил в специальной коробке, по приблизительным расчетам их изготовление датируется девяностыми годами прошлого века. Сам же нарушитель говорит, что хранил патроны «на всякий случай», поскольку оружия, к которому можно было бы использовать эти патроны, у него нет.
Сейчас следователи открыли отношении гражданина уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), в рамках которого направили «находку на экспертизу и выясняют пути происхождения патронов.
Полицейские предупреждают: незаконное хранение, приобретение или использование оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ и устройств карается законом - за подобное правонарушение может стоить до 7 лет заключения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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