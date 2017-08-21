На Сумщине сотрудник колонии поставлял наркотики заключенным

Правоохранители установили, что за предоставленные «услуги» злоумышленник получал средства как наличными, так и на банковскую карточку.
Оперативники спецслужбы задержали сотрудника колонии «на горячем» во время заноса на территорию исправительного учреждения очередной «посылки» для осужденных, которая содержала каннабис и амфетамин.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия.
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