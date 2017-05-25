Хлеба и зрелищ: в Сумском агроуниверситете пройдет ярмарка

Как сообщают организаторы, официальное открытие мероприятия состоится в 9.00 на главной площадке университета (перед главным корпусом). Ученым и заинтересованным лицам предлагаются семинары по направлениям «Эффективный аграрный бизнес», «Экономическое развитие сельских территорий», «Органическое земледелие. Здоровое питание и привлекательный бизнес», «Эффективное животноводство» и «Современные технологии переработки сельскохозяйственной продукции». Спикерами выступят представители Сумской облгосадминистрации, ученые СНАУ, ведущие специалисты сельскохозяйственных предприятий Сумщины.
В течение работы Форума будет работать выставка-ярмарка товаров местных производителей, продуктов пчеловодства, кондитерской и плодово-ягодной продукции, изделий народных промыслов, эко-продукции.
На демонстрационных площадках будут работать выставки сельскохозяйственной техники мировых и украинских производителей, выставки сельскохозяйственных племенных животных, состоятся мастер-классы по производству сыра «Адыгейский», производства мороженого, приготовления дерунов и блинов с дегустацией, а также мастер-классы по карвингу (искусство художественной резки по овощам и фруктам, составление фруктовых и овощных букетов) и обрезки деревьев.
Для школьников и студентов колледжей будет проведена программа «Агрообразование - успешная карьера» с викторинами и квестами. Подведение итогов и определение победителей состоится в 13.00.
Для детей с 10.30 по 11.30 будет работать зона детской анимации. Посетителям предлагается ознакомиться с экспозицией цветочной выставки «Феерия цветов» у экономического корпуса.
С 12.30 на крыльце главного корпуса запланированы выступления коллективов художественной самодеятельности, на главном стадионе - зрелищные спортивные соревнования. На малом стадионе (за корпусом кафедры физического воспитания) будут организованы прогулки в конных экипажах и показательные выступления служебных собак.
Адрес мероприятия: г. Сумы, ул. Г. Кондратьева, 160, СНАУ
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