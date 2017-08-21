«Десна» уверенно обыграла «Сумы»

Счет для хозяев на 18-й минуте открыл Александр Филиппов. Во втором тайме укрепил преимущество хозяев Константин Махновский и Максим Банасевич.
Благодаря этой победе «Десна» вышла 3-е место, обогнав «Ингулец» на одно очко (25 очков против 24). «Сумы» и дальше прозябают на 17-м месте с 8 очками.
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