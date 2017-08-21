«Десна» уверенно обыграла «Сумы» «Десна» без проблем обыграла «Сумы» в домашнем матче 12-го тура Первой лиги.

Счет для хозяев на 18-й минуте открыл Александр Филиппов. Во втором тайме укрепил преимущество хозяев Константин Махновский и Максим Банасевич.

Благодаря этой победе «Десна» вышла 3-е место, обогнав «Ингулец» на одно очко (25 очков против 24). «Сумы» и дальше прозябают на 17-м месте с 8 очками.