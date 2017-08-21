Лента

Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 12:52534

В центре Сум полицейский стрелял из травмата

Полицейский, пытаясь задержать вора, обокравшего его авто, сделал несколько выстрелов из личного травматического пистолета в воздух, но результатов это не дало, - злоумышленник сбежал.

По данным начальника отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, происшествие произошло сегодня, 17 сентября, около полудня на ул. Петропавловская возле кафе «Chin-Chin».

Сейчас на месте работают представители кадровой службы Нацполиции (в связи с использованием полицейским оружия), начальник горотдела полиции Павел Карабута и патрульные полицейские.

Поиски преступника продолжаются.

Известно, что из машины полицейского похитили деньги. Об этом супруга правоохранителя написала заявление в полиции. Сумму украденного в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области назвать отказались.

Право Кража Стрельба

По тематике

12.09.2017 11:56

На Сумщине 20-летний рецидивист обокрал свою тетку

На Липоводолинщине 20-летний ранее судимый племянник из дома 51-летней тети украл золотое кольцо....

12.09.2017 10:42

На Сумщине у женщины в баре украли планшет

В Липовой Долине оперативники разоблачили 34-летнего жителя соседней области, который в местном баре обокрал 39-летнюю посетительницу....

Копы нашли краденный элитный мобильник
08.09.2017 13:34

Копы нашли краденный элитный мобильник

В Сумах патрульные обнаружили телефон, который находился в розыске сразу в трех отделениях полиции Украины...

На Бурынщине вор не успел украсть кукурузу с поля
06.09.2017 17:47

На Бурынщине вор не успел украсть кукурузу с поля

На одном из кукурузных полей района полицейские обнаружили более трех десятков полиэтиленовых мешков, заполненных кукурузными початками и оставлен рядом мотоблок.... 1

Краснопольские полицейские за несколько часов нашли угонщиков мопеда
06.09.2017 17:08

Краснопольские полицейские за несколько часов нашли угонщиков мопеда

Двое приятелей, распилив замок на двери чужого гаража, украли из помещения бензопилу и мопед «Альфа»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:00
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 14:30 18:15 20:15
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 13:45 18:00 20:00 22:15
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:45 16:15 19:30
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Космос
20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
Кино Космос
11:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.