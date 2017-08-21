В центре Сум полицейский стрелял из травмата Полицейский, пытаясь задержать вора, обокравшего его авто, сделал несколько выстрелов из личного травматического пистолета в воздух, но результатов это не дало, - злоумышленник сбежал.

По данным начальника отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, происшествие произошло сегодня, 17 сентября, около полудня на ул. Петропавловская возле кафе «Chin-Chin». Сейчас на месте работают представители кадровой службы Нацполиции (в связи с использованием полицейским оружия), начальник горотдела полиции Павел Карабута и патрульные полицейские. Поиски преступника продолжаются. Известно, что из машины полицейского похитили деньги. Об этом супруга правоохранителя написала заявление в полиции. Сумму украденного в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области назвать отказались.