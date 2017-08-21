В центре Сум полицейский стрелял из травмата

По данным начальника отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, происшествие произошло сегодня, 17 сентября, около полудня на ул. Петропавловская возле кафе «Chin-Chin».
Сейчас на месте работают представители кадровой службы Нацполиции (в связи с использованием полицейским оружия), начальник горотдела полиции Павел Карабута и патрульные полицейские.
Поиски преступника продолжаются.
Известно, что из машины полицейского похитили деньги. Об этом супруга правоохранителя написала заявление в полиции. Сумму украденного в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области назвать отказались.
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