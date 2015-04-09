В Сумах на Ивана Сирко нашли труп парня

Как сообщила начальник отдела коммуникации полиции Сумщины Эльвира Биганова, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства. Рассматривается, в том числе, версия падения из окна или самоубийства. Как сообщили медики из скорой помощи, парень умер до их приезда.
Тело умершей пожилой женщины было найдено случайными прохожими 15 апреля в поле близ дачного кооператива «Олдыш». Полиция выясняет личность умершей...
Погибшим оказался 37-летний житель областного центра....
Пожилая женщина значилась в розыске как без вести пропавшая с мая 2016 года....
Сегодня, 18 декабря, около 15.00 на остановке СКД в Сумах умер человек....
Около 12-00 8 апреля по дежурную часть Роменского городского отдела милиции от представителя частного предприятия «Чистый город» поступило сообщение о...