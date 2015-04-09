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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 15:12319

В Сумах на Ивана Сирко нашли труп парня

Сегодня, 17 сентября, около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что на пристройке дома по ул. Ивана Сирко (бывший магазин «Артемида») найден труп молодого парня.

Как сообщила начальник отдела коммуникации полиции Сумщины Эльвира Биганова,  сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства. Рассматривается, в том числе, версия падения из окна или самоубийства. Как сообщили медики из скорой помощи, парень умер до их приезда.

Право Труп

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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