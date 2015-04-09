В Сумах на Ивана Сирко нашли труп парня Сегодня, 17 сентября, около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что на пристройке дома по ул. Ивана Сирко (бывший магазин «Артемида») найден труп молодого парня.

Как сообщила начальник отдела коммуникации полиции Сумщины Эльвира Биганова, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства. Рассматривается, в том числе, версия падения из окна или самоубийства. Как сообщили медики из скорой помощи, парень умер до их приезда.