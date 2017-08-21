На границе с Россией побывали немцы Делегация Посольства Федеративной Республики Германия посетила Сумской пограничный отряд.

Сумской пограничный отряд с ознакомительным визитом посетила делегация Посольства Федеративной Республики Германия. Целью визита было ознакомление с порядком выполнения задач подразделениями Государственной пограничной службы Украины, в частности в сфере борьбы с нелегальной миграцией.

В ходе проведения встречи членов делегации с руководством отряда были обсуждены вопросы обстановки на российско-украинской государственной границе в пределах Сумской области.

Также состав делегации была предоставлена возможность ознакомиться непосредственно с госграницей на участке ответственности одного из отделов пограничной службы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.