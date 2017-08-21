Роменчанин потерял 47 тысяч, попав на интернет-мошенника

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 26-летний мужчина. Он рассказал, что искал в Интернете объявления о продаже видеокарт к компьютеру, а когда нашел выгодное предложение, связался с продавцом. Незнакомец предложил ему оплатить стопроцентную стоимость за товар, после чего пообещал выслать посылку. А когда получил оговоренную сумму - 47 тыс. гривен, перестал выходить на связь.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) правоохранители устанавливают личность владельца счета, куда пострадавший перечислил деньги.
Полицейские еще раз предостерегают граждан воздержаться от сомнительных предложений, за товар платить при его получении и пользоваться только проверенными Интернет-магазинами, ведь за каждым вторым интересным объявлением на сайтах объявлений скрывается обычный мошенник, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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