Роменчанин потерял 47 тысяч, попав на интернет-мошенника Чтобы сэкономить на приобретении запчастей к компьютеру, 26-летний роменчанин воспользовался Интренет-сайтами. Однако, заказывая понравившийся товар, не ожидал, что найдет мошенника.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 26-летний мужчина. Он рассказал, что искал в Интернете объявления о продаже видеокарт к компьютеру, а когда нашел выгодное предложение, связался с продавцом. Незнакомец предложил ему оплатить стопроцентную стоимость за товар, после чего пообещал выслать посылку. А когда получил оговоренную сумму - 47 тыс. гривен, перестал выходить на связь.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) правоохранители устанавливают личность владельца счета, куда пострадавший перечислил деньги.

Полицейские еще раз предостерегают граждан воздержаться от сомнительных предложений, за товар платить при его получении и пользоваться только проверенными Интернет-магазинами, ведь за каждым вторым интересным объявлением на сайтах объявлений скрывается обычный мошенник, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.