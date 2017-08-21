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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:18134

Полиция изъяла у жителя Сумского района автоматные патроны

На территории Сумщины с начала сентября продолжается оперативно-профилактической отработки под условным названием «Оружие-взрывчатка».

Работники полиции, проверяя полученную оперативным путем информацию, обнаружили и изъяли у 38-летнего жителя Сумского района 40 автоматных патронов калибра 5,45 мм.

Сам гражданин объясняет, что хранил боеприпасы в качестве сувениров.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), в рамках которого все найденное направлено на экспертизу, а следователи проверяют, откуда у гражданина взялась такая «коллекция».

Работники полиции снова напоминают: в соответствии с действующим законодательством, ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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