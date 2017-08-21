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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27165

В Конотопе полиция задержала держателя наркопритона

Настоящее нарко-кафе устроил в своей квартире 38-летний конотопчанин. Он не только готовил и фасовал инъекционный раствор опия, но и предоставлял своим знакомым место для употребления очередной «дозы».

Работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в области в рамках уголовного производства, открытого в отношении одного из конотопчан за изготовление наркотических веществ, вышли на приятеля подозреваемого.

В ходе санкционированного осмотра квартиры 38-летнего мужчины оперативники обнаружили настоящую нарколабораторию, совмещенную с притоном.

В таком себе «нарко-кафе» житель райцентра изготавливал из приобретенных вполне легальным способом ингредиентов опий. Фасовал полученный «продукт» по 2 мл по медицинским шприцам, и гостеприимно предоставлял своим друзьям место для «кайфования».

Полицейские изъяли стеклянные банки с пастообразным веществом коричневого цвета, мешки с семенами мака, пластиковые бутылки и медицинские шприцы с концентратом маковой соломы. Общий вес изъятого сырья составила почти полкилограмма. Экспертиза подтвердила, что изъятое действительно является наркотиком.

«На сегодняшний день досудебным следствием относительно конотопчанина открыто сразу несколько уголовных производств: по признакам ч.ч. 2, 3 ст.309 (изготовление и хранение наркотических веществ в особо крупных размерах), ч.1ст.317 (организация и содержание мест для употребления наркотиков) УК Украины, - комментирует начальник Управления противодействия наркопреступности ГУНП в области Радий Будзинский. - Сейчас решается вопрос об объявлении сообщение о подозрении и избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей».

В соответствии с действующим законодательством мужчине грозит до 8 лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Наркотики

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