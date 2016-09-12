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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0929

В среду в Сумах будут звучать сирены

В среду, 20 сентября, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения.

Как сообщил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Петров, в связи с этим с 12:00 в городе будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Сумчан просят сохранять спокойствие и не поднимать паники.

Систему оповещения тестируют в городе регулярно. Делается это для проверки ее готовности к информированию населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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