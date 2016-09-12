В среду в Сумах будут звучать сирены

Как сообщил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Петров, в связи с этим с 12:00 в городе будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!».
Сумчан просят сохранять спокойствие и не поднимать паники.
Систему оповещения тестируют в городе регулярно. Делается это для проверки ее готовности к информированию населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
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