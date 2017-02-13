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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:39320

Мэр Сум снова пугает нерадивого чиновника. Теперь за мусор

В который раз в мэрии подняли проблемы вывоза строительного и негабаратиного мусора с контейнерных площадок.

По этому вопросу отчитывался директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко. По его словам, сотрудники департамента проверили предприятия, которые вывозят мусор и оказалось, что на них не хватает работников – как водителей мусоровозов, так и грузчиков. Он предложил подыскать несколько земельных участков в городе, на которых принимать строительный мусор, а затем при помощи коммунального предприятия вывозить его на полигон.

Мэр Сум Александр Лысенко дал ему месяц на поиск решения проблемы, иначе это будет нарушением исполнительской дисциплины. Также он предложил ставить для строительного мусора многотонные  контейнеры.

Напомним, г-на Яременко, который занимает должность директора департамента инфраструктуры уже два года, заняв его без конкурса, отчитывали уже не один десяток раз – и по лифтам, и по остановкам, и по тротуарам. Ставятся сроки выполнения, они не выдерживаются, однако чиновник продолжает «работать».

Общество Вывоз мусора Григорий Яременко

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