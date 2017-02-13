По этому вопросу отчитывался директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко. По его словам, сотрудники департамента проверили предприятия, которые вывозят мусор и оказалось, что на них не хватает работников – как водителей мусоровозов, так и грузчиков. Он предложил подыскать несколько земельных участков в городе, на которых принимать строительный мусор, а затем при помощи коммунального предприятия вывозить его на полигон.
Мэр Сум Александр Лысенко дал ему месяц на поиск решения проблемы, иначе это будет нарушением исполнительской дисциплины. Также он предложил ставить для строительного мусора многотонные контейнеры.
Напомним, г-на Яременко, который занимает должность директора департамента инфраструктуры уже два года, заняв его без конкурса, отчитывали уже не один десяток раз – и по лифтам, и по остановкам, и по тротуарам. Ставятся сроки выполнения, они не выдерживаются, однако чиновник продолжает «работать».
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