Сумы будут перенимать немецкий опыт в борьбе с объявлениями на столбах?

Сегодня, 18 сентября, на аппаратном совещании в мэрии чиновники всех мастей докладывали, что занимаются регулярной уборкой расклеенных объявлений. Каждое предприятие – КП «Горсвет», КП «Электроавтотранс» и т.д. – занимается своими столбами.
На вопрос мэра Сум Александра Лысенко, как бороться, директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко посетовал на отсутствие видеокамер в городе. На это мэр предложил перенимать опыт Германии, где он побывал на прошлой неделе.
- Там тоже полно объявлений на столбах, - поделился А.Лысенко. – Но их каждую ночь срывают коммунальщики. Смотрим – вечером есть, утром – уже нет. Нашим тоже нужно так делать. Смотришь: может, расклейщики одумаются, раз никто их объявления не успеет увидеть. Есть же еще специальная краска, к которой ничего не клеится. Подумайте.
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