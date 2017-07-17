В Сумах вандалы разбили новую остановку Неизвестные разбили стекла на остановке, которая расположена возле областной научной библиотеки на ул. Героев Сумщины.

Соответствующее фото появилось в группе «Сумы – лучший город в мире».

Напомним, подобные остановки начали устанавливать в Сумах с начала лета. Горожане критикуют их из-за того, что летом они не спасают от жары, а в дождь – от воды. Если говорить об этой конкретной остановки, часто люди, ждущие транспорт прятались от солнца под тенью деревьев, а не под остановкой, которая тени не давала.