В Сумах вандалы разбили новую остановку

Соответствующее фото появилось в группе «Сумы – лучший город в мире».
Напомним, подобные остановки начали устанавливать в Сумах с начала лета. Горожане критикуют их из-за того, что летом они не спасают от жары, а в дождь – от воды. Если говорить об этой конкретной остановки, часто люди, ждущие транспорт прятались от солнца под тенью деревьев, а не под остановкой, которая тени не давала.
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