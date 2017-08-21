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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30120

«Балканы» и «Нефтяник» разошлись миром

16 сентября ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» играл на Одесщине в матче 12-го тура первой лиги.

Каждая из команд забила по голу в дебюте каждого из таймов. В дебюте поединка «нефтяники»: Скакун на правом крае принял диагональ и выполнил прострел, который со второй попытки удалось замкнуть Кателину (после первого удара Евгения мяч попал в штангу, но тут же сам форвард оказался первым на подборе). Сразу же после перерыва в те же ворота забил Якубов, который с разворота пробил под опорную ногу вратарю.

«Балканы» на седьмом месте, «Нефтяник» - на четырнадцатом, всего в одном балле от зоны вылета. В следующем туре ахтырчан ожидает домашний поединок с «Авангардом».

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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