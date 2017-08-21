«Балканы» и «Нефтяник» разошлись миром

Каждая из команд забила по голу в дебюте каждого из таймов. В дебюте поединка «нефтяники»: Скакун на правом крае принял диагональ и выполнил прострел, который со второй попытки удалось замкнуть Кателину (после первого удара Евгения мяч попал в штангу, но тут же сам форвард оказался первым на подборе). Сразу же после перерыва в те же ворота забил Якубов, который с разворота пробил под опорную ногу вратарю.
«Балканы» на седьмом месте, «Нефтяник» - на четырнадцатом, всего в одном балле от зоны вылета. В следующем туре ахтырчан ожидает домашний поединок с «Авангардом».
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