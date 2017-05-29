В Сумах проверят системы пожаротушения в детсадах и школах

Он поднял этот вопрос сегодня, 18 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Я хотел бы, чтобы в своих отчетах вы предоставили мне информацию о системах пожаротушения в детсадах и школах, - обратился он к замначальника горуправления образования и науки Татьяне Дрыге.
- Я поняла, проверим, - отозвалась та.
- Пожалуйста, Артур Евгеньевич, - подключил мэр начальника горотдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения г-на Петрова. – Чтобы на каждом аппаратном совещании я слышал отдельным пунктом состояние системы пожаротушения в наших школах и садиках.
Вероятно, это связано с пожаром в Одессе в детском лагере, который унес жизни трех детей.
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