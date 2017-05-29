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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:34196

В Сумах проверят системы пожаротушения в детсадах и школах

Такое распоряжение дал мэр Сум Александр Лысенко своим подчиненным.

Он поднял этот вопрос сегодня, 18 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Я хотел бы, чтобы в своих отчетах вы предоставили мне информацию о системах пожаротушения в детсадах и школах, - обратился он к замначальника горуправления образования и науки Татьяне Дрыге.

- Я поняла, проверим, - отозвалась та.

- Пожалуйста, Артур Евгеньевич, - подключил мэр начальника горотдела  по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения г-на Петрова. – Чтобы на каждом аппаратном совещании я слышал отдельным пунктом состояние системы пожаротушения в наших школах и садиках.

Вероятно, это связано с пожаром в Одессе в детском лагере, который унес жизни трех детей.

Общество Детсады Система пожаротушения Школы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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