Юные сумчане впервые стали чемпионами Украины 15-16 сентября в Сумах впервые проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей до 14 лет.

В соревнованиях, которые проходили в детском парке «Сказка», приняли участие 5 команд: СДЮШОР «Динамо» г. Сумы, КДЮСШ «Барса» г. Шостка, Сборная Винницкой области, Томашпольский район (Винницкая область) и Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак».

Команды за два дня сыграли круговой турнир, в результате которого первое место, обыграв всех соперников с общим счетом 12-1, заняла сумская команда под руководством Дианы Тагиевой. Вторыми стали винничане, третьими - шосткинцы.