Юные сумчане впервые стали чемпионами Украины

В соревнованиях, которые проходили в детском парке «Сказка», приняли участие 5 команд: СДЮШОР «Динамо» г. Сумы, КДЮСШ «Барса» г. Шостка, Сборная Винницкой области, Томашпольский район (Винницкая область) и Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак».
Команды за два дня сыграли круговой турнир, в результате которого первое место, обыграв всех соперников с общим счетом 12-1, заняла сумская команда под руководством Дианы Тагиевой. Вторыми стали винничане, третьими - шосткинцы.
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