В Сумах не хватает денег на камеры наблюдения

- Мы сейчас готовимся к установке первых 60 камер наблюдения в городе, поэтому я прошу вас сотрудничать с полицией, - обратился мэр Сум Александр Лысенко к начальнику отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Григорию Брязкуну. – Мы выделили по программе «Безопасный город» 2,7 млн грн, и мы на следующей неделе уже начнем устанавливать первые камеры.
- Сейчас готовим изменения в программу, - ответил секретарь горсовета Андрей Баранов. – В связи с недостаточным финансированием для масштабного развертывания. После этого объявим тендер, чтобы закупить первых 20 базовых узлов. Это приблизительно 60 камер. Уже сформирована локальная сеть. И будет закуплен сервер. Это первые шаги. На следующий год я буду выходить с предложением к депутатам, чтобы выделить не меньше 10 млн грн. В следующем году будем устанавливать роботизированные камеры, камеры с большим оптическим зумом и фермы на мостах для считывания номеров. Еще много работы впереди. Будем проводить работы собственными силами при помощи наших коммунальных предприятий – «Инфосервис» и «Горсвет». До конца года мы планируем установить первые 20 узлов.
- Вы планируете установить первые 60 камер на остановках? – поинтересовался мэр.
- Да, мы согласовали с полицией и СБУ места размещения этих базовых узлов, в том числе остановки.
- Почему я говорю об остановках, потому что на прошлой неделе у нас уже разбили одну новую, поэтому нужно устанавливать в таких местах большого скопления людей обязательно. И обратите внимание на новый стадион на Люблинской (бывшая Якира), где УКс доделывает работы. На прошлой неделе там украли штангу с тренажерной площадки. Еще там нужно сделать освещение.
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