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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1304 (за предыдущую неделю – 1337) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 115 (127), из них раскрыты – 57 (56), а именно: 1 факт телесных повреждений, 4 ограбления, 15 краж, 2 мошенничества, 1 хулиганство, выявлены 30 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта их сбыта, а также 22 факта незаконного обращения с оружием. Раскрыты 5 преступлений из числа совершенных ранее.

Также за прошлую неделю составлен 75 (89) протоколов об административных правонарушениях. Из них: нарушение антиалкогольного законодательства – 17, курение в неустановленных местах – 19, насилие в семье – 9, самогоноварение – 7.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1216 (1228) вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 400 (360) админматериалов, из них 31 – за вождения в состоянии опяьнения. По линии общественной безопасности составлено 97 (84) админматериалов. Кроме того, задержаны 43 (13) преступников, раскрыты по горячих следах 40 (24) преступлений.

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«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
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«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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