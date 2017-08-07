Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1304 (за предыдущую неделю – 1337) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 115 (127), из них раскрыты – 57 (56), а именно: 1 факт телесных повреждений, 4 ограбления, 15 краж, 2 мошенничества, 1 хулиганство, выявлены 30 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта их сбыта, а также 22 факта незаконного обращения с оружием. Раскрыты 5 преступлений из числа совершенных ранее.

Также за прошлую неделю составлен 75 (89) протоколов об административных правонарушениях. Из них: нарушение антиалкогольного законодательства – 17, курение в неустановленных местах – 19, насилие в семье – 9, самогоноварение – 7.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1216 (1228) вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 400 (360) админматериалов, из них 31 – за вождения в состоянии опяьнения. По линии общественной безопасности составлено 97 (84) админматериалов. Кроме того, задержаны 43 (13) преступников, раскрыты по горячих следах 40 (24) преступлений.