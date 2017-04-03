Ситуация с чрезвычайными событиями за неделю на Сумщине

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 71 выезд для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Во время ликвидации пожаров спасен один человек, материальных ценностей на общую сумму более 1 млн. 190 тыс. грн.
Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 14 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.
Как свидетельствует статистика, осенью увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Поэтому спасатели предостерегают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем!
В частности, при использовании бытовых электрических приборов и обогревателей, прежде всего, проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Предостерегаем - самодельные обогреватели опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний.
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