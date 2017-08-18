Полтавчанина задержали за убийство на Сумщине

Сумское отделение Сумской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства 66-летней женщины. Событие произошло 30 августа 2017 года. Тогда в с. Косивщина Сумского района внук обнаружил свою бабушку, на теле которой медики насчитали около 40 ножевых ранений.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полиции при процессуальном руководстве прокуратуры удалось установить и задержать лицо, которое обоснованно подозревается в совершении указанного преступления. Им оказался 36-летний житель Полтавской области, который в г. Сумы был проездом. Мужчина не успел на последний автобус в Гадяч, поэтому решил переночевать на вокзале. Чтобы узнать маршрут, он подошел к незнакомой ему женщине, которая на остановке общественного транспорта ждала автобус. Узнав, что мужчине негде ночевать, женщина предложила ему собственное жилье, и они вместе поехали в с. Косовщина, где проживала потерпевшая. А уже на утро ее окровавленное тело нашли родственники, также из дома исчезли деньги.
Как сообщил заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Владимир Мороз, в настоящее время мужчине сообщено о подозрении в умышленном убийстве, поскольку ранее подозреваемый уже совершал аналогичное преступление, его действия квалифицированы по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины. По ходатайству прокуратуры он взят под стражу, лицу грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.
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