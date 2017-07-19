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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41197

Только половина сумских домов готовы к отопительному сезону

Об этом сегодня, 18 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

- В зоне предоставления услуг «Сумытеплоэнерго» по жилым домам больше 50 % уже выданы акты готовности, - доложила она. – Постоянно держим на контроле выполнение отдельных мероприятий. По всем жилым домам проведены гидравлические испытания. Там, где проблемные дома, жилищные организации выполняют работы.

- А кто лидер, кто аутсайдер по ЖЭКам? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Давайте я вам на следующую аппаратное совещание доложу?

- Давайте на завтра, на заседание исполнительного комитета.

Общество Отопительный сезон

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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