Только половина сумских домов готовы к отопительному сезону

- В зоне предоставления услуг «Сумытеплоэнерго» по жилым домам больше 50 % уже выданы акты готовности, - доложила она. – Постоянно держим на контроле выполнение отдельных мероприятий. По всем жилым домам проведены гидравлические испытания. Там, где проблемные дома, жилищные организации выполняют работы.
- А кто лидер, кто аутсайдер по ЖЭКам? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.
- Давайте я вам на следующую аппаратное совещание доложу?
- Давайте на завтра, на заседание исполнительного комитета.
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