Только половина сумских домов готовы к отопительному сезону Об этом сегодня, 18 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

- В зоне предоставления услуг «Сумытеплоэнерго» по жилым домам больше 50 % уже выданы акты готовности, - доложила она. – Постоянно держим на контроле выполнение отдельных мероприятий. По всем жилым домам проведены гидравлические испытания. Там, где проблемные дома, жилищные организации выполняют работы.

- А кто лидер, кто аутсайдер по ЖЭКам? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Давайте я вам на следующую аппаратное совещание доложу?

- Давайте на завтра, на заседание исполнительного комитета.